Клоп отговори възможно ли е Ливърпул да завърши сезона без загуба

Водачът в Премиър лийг Ливърпул изстрада трите точки при гостуването си на Астън Вила. "Червените" направиха късен обрат, за да спечелят с 2:1, а мениджърът Юрген Клоп призна, че не е напълно доволен от видяното на "Вила Парк". Германецът коментира и дали смята за реалистично отборът да завърши сезона в елита на английския футбол без нито едно поражение.

"Невъзможно е, ако играем по начина, по който играхме до допуснатия гол. Сякаш ни липсваше настройката, необходима за победа. По-скоро ми се струва нерелистично да завършим без загуба, но ако трябва да съм честен, ние и не мислим за това. Всичките ни мисли са съсредоточени към следващия мач", сподели Клоп.

1. Liverpool 0-1 Spurs

2. Liverpool 2-4 Arsenal

3. Aston Villa 1-0 Liverpool



The Reds have come behind to win all three, in the space of 6 days.



JURGEN KLOPP’S MENTALITY GIANTS! pic.twitter.com/VJTKxBLT7W