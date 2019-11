Челси излезе на трето място след петата си поредна победа в Премиър лийг

7 of Tammy Abraham’s 9 Premier League Goals this season have come away from home



vs Sheffield United (H)



vs Norwich (A)

vs Wolves (A)

vs Southampton (A)

vs Watford (A)

Christian Pulisic has scored 4 PL goals this season, already equalling his best-ever total of League goals in a season (scored 4 League goals for Dortmund in each of his final 2 seasons at the club)

@ChelseaFC have equalled their club record of 7 consecutive away wins in all competitions, set in their 1988-89 Division 2 promotion-winning season under Bobby Campbell.

Norwich

Wolves

Lille

Southampton

Ajax

Burnley

Watford

Norwich

Wolves

Lille

Southampton

Ajax

Burnley

Watford pic.twitter.com/9bTDYM1agd — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) November 2, 2019

Челси постигна пета поредна победа в Премиър лийг, след като надделя с 2:1 като гост на Уотфорд . Този успех над последния във временното класиране изстреля лондончани до третото място поне до утре, когато Лестър гостува на Кристъл Палас Тами Ейбрахам даде аванс на "сините от Лондон" още в петата минута. Кристиан Пулишич удвои в 55-ата, а в 80-ата Жерард Деулофеу намали от дузпа, с която оформи крайния резултат.Една промяна имаше в състава на домакините. Андре Грей се завърна сред титулярите, заменяйки контузения Том Клевърли . Марко Алонсо пък отстъпи мястото си на Емерсон , който се възстанови от контузия и игра за първи път от септември.Още в петата минута Ейбрахам получи чудесен извеждащ пас от Жоржиньо . Фостър излезе напред, а младият нападател го прехвърли с лекота - 0:1.В 18-ата минута Фостър лиши Ейбрахам от втори гол, след като направи добро спасяване. Малко след това стражът на домакините отрази и удар с глава на Пулишич. Уотфорд заигра по-добре след 30-ата минута. Деулофеу отправи много опасен удар по земя, но топката профуча встрани от дясната греда на вратата на Кепа. Малко преди почивката страхотен удар на Мейсън Маунт бе отклонен в гредата от Бен Фостър В началото на второто полувреме Деулофеу проби добре отдясно и върна към Грей, който стреля, но Зума се намеси решително и блокира. В 49-ата минута Фостър за пореден път спаси Уотфорд тази вечер, след като изби силен удар на Маунт.В 55-ата минута Кристиан Пулишич удвои, след като засече отблизо центриране по земя на Ейбрахам. Това бе четвърти гол за американеца в последните му два мача в Премиър лийг.В 79-ата минута Уотфорд получи дузпа след намесата на ВАР, след като Жоржиньо закачи крака на Деулофеу в наказателното поле. Първоначално Антъни Тейлър не посочи бялата точка, но видеоасистентите коригираха решението му. Испанецът реализира точно 11-метровия наказателен удар за крайното 1:2.В последните минути Уотфорд натисна, а в добавеното време можеше да се стигна до драматична развръзка. Стражът на домакините, който направи серия от добри спасявания, се включи в атака при последния фаул в полза на Уотфорд. Фостър успя да засече с глава центрирането на Деулофеу и да насочи топката в ъгъла, но Кепа внимаваше и спаси отбора си от изравнително попадение.Така Челси постигна седмата си поредна победа като гост във всички турнири, което е изравнен клубен рекорд.