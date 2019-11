Снукър Тръмп пребори Хигинс в класиката и стигна финала в World Open 02 ноември 2019 | 19:12 0



Световният шампион по снукър Джъд Тръмп се класира на финала на World Open след паметен успех с 6:5 над Джон Хигинс на полуфиналите в китайския град Жиюан. Асото в колодата водеше комфортно в резултата с 5:2, но Вълшебника от Уишоу направи забележително завръщане до 5:5, само че преклони глава в решителния 11-и фрейм. "Thepchaiya is the most exciting player"@judd147t and Thepchaiya Un-Nooh meet in the final of the Zhiyuan World Open tomorrow!



They're both quick, left-handed, entertaining, and both had to win deciding frames to book a final spot! #WorldOpen pic.twitter.com/F4RR2WwI8y — World Snooker (@WorldSnooker) November 2, 2019 Съперник на Тръмп във финала ще бъде най-бързо изпълняващия ударите си играч - Тепчая Ун-Ну, който по-рано през деня преодоля съпротивата на Кайрън Уилсън на свой ред след обрат от 1:4 и 3:5 до 6:5. Тайландецът още на този етап си е гарантирал най-големия чек в кариерата си от 75 хиляди паунда, а шампионът в турнира ще прибере двойно повече. "Shoot Out is one frame & destiny, this is more frames & big money"



Nine months on from winning his first ranking title, Thepchaiya Un-Nooh is one match away from becoming Zhiyuan World Open champion!



He's guaranteed £75,000 - the biggest pay cheque of his career #WorldOpen pic.twitter.com/dOfa1z6akt — World Snooker (@WorldSnooker) November 2, 2019 Тръмп се стреми да спечели шеста титла през календарната 2019 година, след като вече триумфира в Откритото първенство на Северна Ирландия, Мастърс, Световната Гран при, Световното първенство и Международния шампионат. Той се класира на своя 20-и ранкинг финал и ще се опита да грабне 13-а титла. Асото в колодата стигна до комфортен аванс от 5:2 в двубоя с брейкове от 50, 52 и 99. но Хигинс направи разчистване на стойност 89, за да намали в осмия фрейм. В деветия шотландецът се облагодетелства от грешка на Тръмп при сейфти игра по цветовете, а в десетия Хигинс разчисти до зелена за 5:5. В последната партия 30-годишният англичанин направи серия от 55, после Хигинс можа да измъкне само 15, преди да пропусне розовата и оттам Тръмп се добра до успеха.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 440

