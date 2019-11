Джокович: Григор беше по-добрият в тайбрека

Носителят на 16 титли от “Големия шлем” и световен номер 1 Новак Джокович се класира за 50-ия си финал в тенис турнир от сериите “Мастърс”, побеждавайки в оспорван сблъсък Григор Димитров със 7:6(5), 6:4 на полуфиналите в Париж.

“Той беше по-добрият играч в тайбрека. Григор водеше с 5-3 и 5-4 и имаше да сервира два пъти, а аз просто успях два вкарам в игра двата ретура. След това се опитвах да го накарам да изпълнява още и още удари. И двамата много добре разбирахме важността на първия сет, защото във втория щяхме да можем да сме по-спокойни и да отпуснем ръката. Във втория сет бях много фокусиран и успях да пробия сервиса му, а после изпълнявах много добри начални удари до края”, каза Джокович.

There is no contest. This is the rally of the week!



Incredible from @DjokerNole & @GrigorDimitrov.



: @TennisTV #RolexParisMasters pic.twitter.com/ibaiQkGxZH