Дортмунд се съвзе и прекрати непобедената серия на "вълците" (видео)

Борусия (Дортмунд) нанесе първо поражение за сезона на Волфсбург, сразявайки “вълците” с 3:0 на своя стадион “Сигнал Идуна Парк” в един от най-любопитните двубои от 10-ия кръг на германската Бундеслига. Това бе и прекрасен начин за възпитаниците на Люсиен Фавър да свалят напрежението от плещите му след няколкото неубедителни представяния, и то точно преди доста важна седмица. В следващите седем дни Борусия трябва да приеме Интер в Дортмунд в ключов двубой от групите на Шампионска лига, а в следващия кръг от първенството идва ред на дерби с Байерн.

Торган Азар и Рафаел Герейро вкараха два бързи гола в началото на второто полувреме и заличиха безличното представяне преди почивката, а Марио Гьотце от дузпа в 88-ата оформи крайния резултат. Така Дортмунд се облагодетелства най-много от сензационния разгром на Байерн (Мюнхен) на гости на Айнтрахт (Франкфурт) с 1:5, измествайки баварците от второто място в класирането с 19 точки. С 3 повече остава лидерът Борусия (Мьонхенгладбах), а РБ Лайпциг е трети с 18, колкото има и шампионът.

Капитанът Марко Ройс се завърна в игра за “жълто-черните”, а доверие отново бе гласувано на Махмуд Дахуд, докато пък под рамката застана Марвин Хиц. Още в 28-ата минута обаче Ройс трябваше да бъде заменен принудително от Марио Гьотце, след като получи травма в глезена.

Само едно положение през първото полувреме създадоха домакините, които в последно време и без това страдаха от креативни решения в предни позиции. В 15-ата минута все пак Ройс бе повален с чист шпагат в наказателното поле след хубав негов рейд, а моментално Вайгъл стреля към вратата, но пропусна целта със сантиметри.

