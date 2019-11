Надал се отказа и прати Шаповалов на финала без игра

Носителят на 19 титли от “Големия шлем” Рафаел Надал се отказа от участие в полуфиналния сблъсък на “Мастърс”-а в Париж срещу Денис Шаповалов. Организаторите обявиха официално, че Матадора няма да излезе на корта, поради контузия, като целта му явно е да се съхрани за предстоящите Финали на АТР в Лондон между 10 и 17 ноември.

Congrats to @denis_shapo who is through his first Masters 1000 final, as Rafael Nadal has been forced to withdraw from today's semi-final in Paris.



(Get well soon, Rafa) #RolexParisMasters pic.twitter.com/d1gqhlw7rj