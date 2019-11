Кайл Уокър в основата на обрат на Ман Сити (видео)

Southampton are only the 8th team to open the scoring away to Man City in @premierleague games since Pep Guardiola's arrival in 2016



Only Wolves this season have gone on to win (also 2 wins & 4 draws for Man City)#MCISOU pic.twitter.com/dFRURYSsgC — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) November 2, 2019

9 - Sergio Aguero has scored nine goals from his 10 shots on target in the Premier League this season, with his strike today coming from Man City's first effort on target in the match. Levelled. #MCISOU — OptaJoe (@OptaJoe) November 2, 2019

МАН СИТИ - САУТХАМПТЪН 2:1

0:1 - Уорд-Праус (13)

1:1 - Агуеро (70)

2:1 - Уокър (86)



Манчестър Сити не изигра един от силните си мачове, но стигна до обрат и победа с 2:1 срещу Саутхамптън . Отборът на Гуардиола допусна гол в 13-ата минута, когато Уорд-Праус откри резултата. "Гражданите" нямаха много идеи как да пробият защитата на съперника, но в 70-ата минута Агуеро изравни с първия точен удар към вратата на "светците". Кайл Уокър, който асистира за първия гол, се превърна в герой четири минути преди края, след като успя да отбележи победния гол.Така Сити запази дистанцията от лидера в класирането Ливърпул , който спечели в края на гостуването си на Астън Вила. Разликата е шест точки, а следващата неделя двата отбора се изправят един срещу друг на "Анфийлд".Отборът на Гуардиола контролираше събитията на терена в първите минути, но в играта на тима нямаше типичната агресия и той не създаваше положение след положение. Във втората минута Агуеро стреля с глава от добра позиция, но топката мина встрани от вратата."Светците" се защитаваха дълбоко, като в началото се справяха отлично. В 13-ата минута те изненадващо успяха да поведат. Удар на Стюърт Армстронг бе отразен от Едерсон . Вратарят обаче не се справи много добре, тъй като Джеймс Уорд-Праус стигна до топката и я прати в мрежата.Домакините имаха сериозно предимство по отношение владеенето на топката, но имаше проблеми да пробие защитата на съперника. Въпреки наличието на много креативни халфове, като Давид Силва и Де Бройне, положенията пред вратата на Саутхамптън бяха прекалено малко. Чак в 39-ата минута центриране на Гюндоган намери Стоунс, но ударът му с глава мина над вратата. На този етап Сити нямаше точен удар в очертанията на вратата. Гостите пък стигнаха до удар малко преди почивката, но изстрелът на Ингс от дистанция не затрудни Едерсон.След почивката разликата бе, че натискът на "гражданите" се увеличи, а гостите се дръпнаха още по-назад. Реалните голови ситуации пред Макарти не бяха повече. Саутхамптън се защитаваше отлично и не позволяваше на съперника да застрашава вратаря. От друга страна, играта на Ман Сити не вървеше и обичайните комбинации не се получаваха. Въпреки това топката постоянно беше в играчите на Гуардиола и в 70-ата минута те стигнаха до изравняване. Уокър настигна една топка на аутлинията и я прати с остро подаване към Агуеро, който я засече за 1:1.Попадението леко разколеба "светците". Макарти трябваше да спасява силен удар на Бернардо Силва . Вратарят на гостите се справи отлично, но малко по-късно създаде проблеми на отбора си. Той хвана топката с ръце, след като Беднарек му я върна. От наказателния удар след две подавания Де Бройне стреля, а топката мина покрай лявата греда.Четири минути преди края търпението на домакините бе възнаградено. Центриране на Анхелино бе отразено от Макарти на пътя на Кайл Уокър. Бранителят успя да я прати в мрежата и донесе победата на своя тим. След като поведоха, домакините решиха да пазят преднината си в последните минути, което доведе до някои нервни моменти, но без реална опасност пред вратата им.