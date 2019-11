Южна Африка попари Англия във финала на Световното по ръгби

Южна Африка триумфира над Англия с 32:12 във финала на Световното първенство по ръгби в Йокохама, Япония. Англичаните, които бяха смятани за фаворит след триумфа си над Нова Зеландия на полуфиналите, не успяха да се противопоставят успешно на своя противник.

