Пилот от азиатската купа на MotoGP загина на "Сепанг"

Пилотът от азиатската купа за таланти в MotoGP Афридза Мунандар загина в инцидент на малайзийската писта "Сепанг". Мунандар падна тежко на десетия завой в първата обиколка от съботното състезание. Веднага след инцидента бяха показани червени флагове. На 20-годишния пилот бе оказана първа помощ от медиците на трасето, а веднага след това бе транспортиран с хеликоптер до болница в Куала Лумпур. Въпреки усилията на лекарския екип, Мунандар е починал в болницата от нараняванията си.

