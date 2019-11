Тенис На живо: Григор Димитров - Новак Джокович 6:6 02 ноември 2019 | 15:54 - Обновена 0



When it's finally the weekend... @GrigorDimitrov | #RolexParisMasters pic.twitter.com/EM5IMhpMeF — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 2, 2019



ПЪРВИ СЕТ



Григор сбърка форхенд по обратния диагонал след серия от дълбоки удари от двете страни на ракетата на двамата, след което пък Джокович наниза уинър по диагонала от средата на корта с форхенд - 30-0. Невърнат сервис по правата в полето за равенство изведе сърбина до 40-0, а после той направи първата си двойна грешка. Страхотен агресивен ретур по късия диагонал на Гришо принуди Джокович да сбърка за 40-30, но после идентичен къс диагонал от страна на сърбина му заслужи спечелването на първия гейм. @DjokerNole y @GrigorDimitrov saltan a pista en Bercy. #RolexParisMasters pic.twitter.com/C3JWGkOpXx — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) November 2, 2019

Великолепен диагонален ретур на световния номер 1 затрудни Гришо и го провокира да сбърка, но после чудесен уинър от форхенд бе подкрепен с невърнат сервис по правата в полето за равенство. Пореден дълбок форхенд на Димитров доведе до грешка от страна на противника, а после неуспешен бекхенд на Ноле възстанови равенството - 1:1.

@GrigorDimitrov win it for your parents! Let’s go G! pic.twitter.com/smQOQkf0VI — Daniel Djenev (@dido404) November 2, 2019 Българинът сбърка бекхенд-слайс в първото разиграване за следващия гейм, а после Новак го наказа с форхенд-уинър по обратния диагонал и още един невърнат сервис в полето за равенство. Ас номер 1 по правата в лявата страна на корта осигури преднина от 1:2 на световния номер 1. Watching @DjokerNole vs @GrigorDimitrov at the @RolexPMasters pic.twitter.com/gEy00km0L3 — Hershey +3 (@RogerisGod) November 2, 2019 Димитров сбърка форхенд по диагонала в движение за 0-15, но създаде проблеми на съперника със сервис по правата в полето за предимство. Непредизвикана грешка от бекхенд на Ноле обърна резултата до 30-15, а после завършващо воле от бекхенд на мрежата на Григор му даде два гейм-бола. Българинът потърси ранно приключване на следващото разиграване с бекхенд по правата, но не намери линията (40-30), но пък пореден начален удар по правата в лявата страна на корта се оказа невъзможен за връщане - 2:2. Джокович заби два аса по правите, но после Григор спечели разиграване с бекхенд по диагоналите, при което задната страна на ракетата на сърбина не издържа и прати топката в аут. Още един ас и невърнат сервис на Ноле приключиха гейма в негова полза. Димитров трябваше да печели две тежки разигравания в началото на следващата част, за да си заслужи аванс от 30-0, като в тях Джокович демонстрира страхотната си защита. Все пак, ас номер 1 и после пресилен форхенд на сърбина, докато напредваше към мрежата, приключиха гейма скоропостижно в полза на нашия тенисист - 3:3. Une demi finale passionnante entre @DjokerNole et @GrigorDimitrov à l’@AccorH_Arena #sport #fan #tennis pic.twitter.com/kp87U5CUVT — Astrid de Latour (@astrid_delatour) November 2, 2019 Ноле направи нова непредизвикана грешка от форхенд, а после и още една, след като ретурите на Гришо бяха много качествени и дълбоки - 15-30. За съжаление, Димитров изпусна възможност да дръпне още в резултата, пращайки в аут форхенд по диагонала, след което пък драматично разиграване отиде на сметката на противника му с уинър от предната страна на ракетата. Неуспешен опит за къса топка на българина в момент, когато искаше да смени посоката и темпото на размените от бекхенд, предаде гейма - 3:4. Григор започна с двойна грешка, но после перфектно изгради атака към мрежата след солиден сервис и завършващ смач. Четири пъти прецизни изпълнения на Димитров изглеждаше, че ще му спечелят разиграването, но Джокович не спираше да връща топката, като накрая се наложи със смач българинът да надделее - 30-15. Сърбинът натисна с форхенда си по обратния диагонал и дочака грешка от задната страна на ракетата на Гришо, за да увеличи напрежението при 30-30. Размяна на бекхенди този път бе спечелена от родения в Хасково тенисист за 40-30, а после ас по правата в полето за предимство осигури гейма за 4:4. Българинът блесна с форхенд-уинър по обратния диагонал за 0-15, а после намесата на мрежата позволи на Джокович да "върне жеста" със същото изпълнение - 15-15. Втора двойна грешка даде лек аванс на Григор при 15-30, но след това грешно стратегически пласиран форхенд върху форхенда на сърбина не доведе до желания резултат. Серия от форхенди по обратния диагонал на Джокович провокираха грешка от бекхенд на Димитров за 40-30, а след това сбъркан слайс със задната страна на ракетата на българина направи резултата 4:5.

Три поредни форхенда на линията в средата на корта от Джокович принудиха Григор да се разтегне максимално, но да не успее да прехвърли мрежата за 0-15. Невърнат сервис в полето за предимство изравни до 15-15, а още едно такова "упражнение" осигури лек аванс от 30-15. Непредизвикана грешка от форхенд на Джокович доведе до 40-15, а после супер обратен диагонал от форхенд позволи на Гришо да изравни геймовете на 5:5. Неуспешен ретур от дясната страна на Григор бе компенсиран със сбъркан форхенд от Джокович, но после пък и българинът не можа да намери основната линия с бекхенд-слайс - 30-15. Още един неуспешен слайс от бекхенд по диагонала на Димитров наклони везните в полза на противника му, както и последвал невърнат сервис - 5:6. Гришо започна с невърнат сервис по диагонала в полето за равенство, но невероятен ретур на Джокович постави топката не само на основната линия, но и ниско в краката на българина, който след това сгреши - 15-15. Комбинация сервис-форхенд бе изпълнена перфектно от Димитров за 30-15, а невърнат сервис по правата в полето за предимство доведе до 40-15. Ас номер 3 по правата в дясната страна на корта вкараха сета в тайбрек - 6:6. Единственият българин в тенис елита Григор Димитров се изправя срещу носителя на 16 титли от "Големия шлем" и все още световен номер 1 Новак Джокович в полуфинален сблъсък от "Мастърс"-а в Париж. Срещата ще започне в 15 часа и ще бъде излъчвана пряко по MAX Sport 1.

