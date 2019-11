НБА Лейкърс излъгаха Далас след продължение, уникален мач на ЛеБрон и Дончич (видео) 02 ноември 2019 | 10:22 - Обновена 0



For the first time in @NBAHistory, two opponents recorded 30-PT, 15-AST triple-doubles in the same game!@KingJames: 39p/12r/16a@luka7doncic: 31p/13r/15a pic.twitter.com/fyYTs3NIpi — NBA (@NBA) November 2, 2019 Индиана записа първа домакинска победа за сезона след 102:95 срещу Кливланд. Малкълм Брогдън бе най-полезен за успеха с 25 точки, 8 борби и 6 асистенции. Победата е втора поредна за Индиана, след като преди това тимът стартира сезона с три поредни загуби. Голдън Стейт загуби от Сан Антонио със 110:127 в мач от редовния сезон в НБА. Уориръс играха без голямата си звезда Стеф Къри, който преди два дни счупи ръка и ще бъде извън игра поне три месеца. Пати Милс реализира 31 точки за Сан Антонио, а ЛаМаркъс Олдридж добави 22 точки. Д'Анджело Ръсел бе най-резултатен за Голдън Стейт с 30 точки.Бостън записа четвърта поредна победа след успех със 104:102 над Ню Йорк. Джейсън Тейтъм вкара кош 1,3 секунда преди сирената и донесе победата на Селтикс. Тейтъм завърши с 24 точки, а най-резултатен бе Кемба Уокър с 33 точки. Маркъс Морис се отличи за Никс с 29 точки.Янис Адетокумбо записа дабъл-дабъл - 29 точки и 14 борби, за победата на Милуоки Бъкс над Орландо Меджик със 123:91. Ерик Бледсоу добави 18 точки за успеха на Бъкс.Лос Анджелис Лейкърс постигна четвърта поредна победа за сезона след успех със 119:110 над Далас Маверикс след продължение. ЛеБрон Джеймс изигра силен мач и завърши с трипъл-дабъл, като вкара рекордните си за сезона 39 точки и добави 16 асистенции и 12 борби за Лейкърс. За Далас Лука Дончич също направи трипъл-дабъл с 31 точки, рекордните в кариерата си 15 асистенции и 13 борби.Индиана записа първа домакинска победа за сезона след 102:95 срещу Кливланд. Малкълм Брогдън бе най-полезен за успеха с 25 точки, 8 борби и 6 асистенции. Победата е втора поредна за Индиана, след като преди това тимът стартира сезона с три поредни загуби. 0



