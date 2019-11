Моторни спортове Морбидели оглави третата MotoGP тренировка на "Сепанг" 02 ноември 2019 | 07:39 - Обновена 0



Франко Морбидели със сателитна Yamaha бе най-бързият пилот в третата тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Малайзия. Италианецът обаче не успя да подобри времето на съотборника си Фабио Куартараро от петъчните сесии и засега то остава най-доброто на "Сепанг". Морбидели излезе на първо място в третата тренировка девет минути преди края й. След това той подобри още постижението си и затвърди позицията. Куартараро записа второ време в тази сесия, а трети остана световният шампион с Honda Марк Маркес, следван от Маверик Винялес с Yamaha. Джак Милър бе най-бързият пилот на Ducati, като австралиецът през цялото време се бореше за директно място в Q2. Сателитният пилот на Ducati Франческо Баная завърши шести, което също му гарантира Q2 място, пред Алекс Ринс със Suzuki. Голямата изненада в тренировката бе темпото на Йоан Зарко, който завърши с осмо време и влезе директно в Q2. Зарко претърпя лек инцидент в началото на сесията, но успя да го преодолее с отлична обиколка в края. Зарко замества Такааки Накагами в сателитния отбор на Honda за последните три кръга от 2019-а и се старае да докаже, че би бил добър заместник на Хорхе Лоренсо в Honda догодина. С последната си обиколка Зарко извади друг пилот с Honda - Кал Кръчлоу от топ 10 и така британецът ще трябва да премине през Q1. Turn 1 is proving @JohannZarco1's nemesis this weekend!



The @lcr_team rider suffers his second crash at the first corner! #MalaysianGP pic.twitter.com/uMtVCgP36g — MotoGP™ (@MotoGP) November 2, 2019 Look who's watching! @HRC_MotoGP Team Manager Alberto Puig keeps a close eye on @JohannZarco1's progress at @lcr_team! #MalaysianGP pic.twitter.com/FWEkjdlH1k — MotoGP™ (@MotoGP) November 2, 2019 Ветераните Валентино Роси и Андреа Довициозо завършиха тренировката извън топ 10 - на 12-о и 14-о място, но влизат в Q2 благодарение на петъчните си постижения.

