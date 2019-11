Валверде изхвърли Дембеле от групата на Барселона

Многомилионната покупка на Барселона Усман Дембеле няма да играе и в утрешната среща с Леванте от 12-ия кръг на Ла Лига. Френският национал не попадна в групата от 19-има футболисти за гостуването във Валенсия. Според вестник Sport, позоваващ се на свои източници от клуба, наставникът Ернесто Валверде е решил да се лиши от неговите услуги и не става въпрос за контузия.

The 19 making the trip south for #LevanteBarça! pic.twitter.com/3EbQe4K4zc