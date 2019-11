Тенис Ясни са всички полуфиналистки на Шампионата на WTA 01 ноември 2019 | 17:24 - Обновена 0



Защитаващата титлата си от миналия сезон Елина Свитолина (Украйна), която вече си беше осигурила първата позиция в групата, завърши с пълен актив от три победи след 7:5, 7:6 (10) над резервата София Кенин (САЩ) в другия мач за деня. Кенин сервираше и за двата сета при 5:3 гейма в първия и при 5:4 във втория, но допусна обрати.

@KaPliskova defeats Halep in a thrilling third set, 6-0, 2-6, 6-4, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/tuWcth4yNs — WTA (@WTA) November 1, 2019 Плишкова пък започна силно мача и не даде гейм на съперничката си в първия сет, но Халеп започна да намира играта си във втората част. Със серия от шест поредни гейма румънката изравни резултата и поведе с 2:0 в третия сет. Последва нов обрат след пет последователни гейма за чехкинята, която при 5:3 сервираше за мача, но допусна пробив. Халеп след това имаше подаването, за да изравни, но и тя не се възползва и Плишкова триумфира.

@ElinaSvitolina defeats Kenin in a nail biting second set tiebreak, 7-5, 7-6(10), at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/DcnL1eOOSm — WTA (@WTA) November 1, 2019 Чехкинята завърши с 28 печеливши удара срещу едва 15 на съперничката си, което натежа.



