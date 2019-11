Тенис Петима вече имат 50 победи този сезон 01 ноември 2019 | 13:33 0



копирано



2019 @ATPTour 50 Wins Club:

.@DaniilMedwed 59-18

.@rogerfederer 51-8

.@RafaelNadal 50-6

.@DjokerNole 50-9

.@StefTsitsipas 50-23 #RolexParisMasters — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) October 31, 2019 В същия ден победи №50 записаха Новак Джокович и Стефанос Циципас. Сърбинът се справи с британеца Кайл Едмънд със 7:6 (7), 6:1, а младият грък надви австралиеца Алекс де Минор с 6:3, 6:4. Джокович за 12-и път в кариерата си е с поне 50 победи в рамките на един сезон.

.@RolexPMasters Friday QF Media Notes: https://t.co/f6xq0PBB6u

* [1] @DjokerNole, [2] @RafaelNadal, [13] @Gael_Monfils and [WC] have combined for 24 #RolexParisMasters QFs.

* [7] @StefTsitsipas, @GrigorDimitrov, @Garin_Cris, @denis_shapo all playing in their 1st Paris QF. — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) November 1, 2019 С 51 победи е Роджър Федерер, който обаче не участва в Париж. Лидер е руснакът Даниил Медведев с 59 победи. Финалистът на US Open отпадна от надпреварата във френската столица след поражение от французина Жереми Шарди още във втория кръг. Петима тенисисти вече са с 50 или повече победи от началото на 2019 година. В четвъртък вечерта Рафаел Надал надви с 6:4, 6:4 Стан Вавринка на турнира в Париж и записа победа №50 за сезона. Това е 11-ият сезон на испанеца с 50+ победи.В същия ден победи №50 записаха Новак Джокович и Стефанос Циципас. Сърбинът се справи с британеца Кайл Едмънд със 7:6 (7), 6:1, а младият грък надви австралиеца Алекс де Минор с 6:3, 6:4. Джокович за 12-и път в кариерата си е с поне 50 победи в рамките на един сезон.С 51 победи е Роджър Федерер, който обаче не участва в Париж. Лидер е руснакът Даниил Медведев с 59 победи. Финалистът на US Open отпадна от надпреварата във френската столица след поражение от французина Жереми Шарди още във втория кръг. 0



копирано

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 800

1