Гарин - Григор 2:6, 4:4, следете развоя на мача тук!

Григор Димитров играе в момента с чилиеца Кристиан Гарин в мач от 1/4-финалите на турнира от категорията "Мастърс" в Париж. Вчера Григор записа третата си победа тази седмица, като даде само пет гейма на австриеца Доминик Тийм (6:3, 6:2). Гарин пък имаше тежък мач на 1/4-финалите с представителя на домакините Жереми Шарди. Южноамериканецът спаси 3 мачбола и пречупи французина с 6:7 (4), 6:4, 7:6 (6) в двубой, който продължи близо 2 часа и половина.

Right back at it @GrigorDimitrov picks up where he left off breaking Garin a second time to claim the opening set 6-2.#RolexParisMasters pic.twitter.com/u8HPgS3nUP