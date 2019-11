Шампионът във WRC От Танак сменя Toyota с Hyundai

Естонецът От Танак, който сложи край на поредницата от титли на Себастиен Ожие тази година, ще смени своята Toyota с Hyundai i20 за следващия сезон в Световния рали шампионат (WRC). Танак обяви решението си четири дни, след като стана шампион във WRC. 32-годишният пилот стана първият естонец с титла в рали шампионата кръг преди края на сезона.

"Имам голям респект към Hyundai за всичко, което са постигнали. Борим се с Hyundai от няколко сезона. Те винаги са били големи конкуренти като отбор и кола, така че сега ще бъде интересно да видя нещата от другата страна", заяви Танак.

#WRC We’re thrilled to announce that Estonian driver @OttTanak will join our team for the @OfficialWRC 2020 and 2021 seasons. The Estonian will contest two full campaigns with our team, starting at Rallye Monte-Carlo in January!

https://t.co/CJWJknoxvA#HMSGOfficial pic.twitter.com/2s3zgPnHcn