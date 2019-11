Моторни спортове Куартараро с нов рекорд на "Сепанг" и аванс от половин сек пред Дови и Доктора 01 ноември 2019 | 10:44 - Обновена 0



копирано

Сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро подобри собствения си рекорд от първата тренировка на малайзийската писта "Сепанг" в MotoGP. Във втората тренировъчна сесия на трасето днес 20-годишният пилот бе способен да подобри допълнително времето си и завърши тренировката с над половин секунда преднина спрямо втория и третия – ветераните в кралския клас Андреа Довициозо (Ducati) и Валентино Роси (Yamaha). WHAT. A. LAP! @FabioQ20 breaks the all time lap record for the second time today, putting him six tenths clear of @AndreaDovizioso and @ValeYellow46! #MalaysianGP pic.twitter.com/dt5sgmNukP — MotoGP™ (@MotoGP) November 1, 2019 Новият рекорд на "Сепанг", дело на французина, е 1:58.576 мин, а той може да бъде и допълнително подобрен в съботната квалификация. Куартараро бе единственият пилот във втората тренировка, чието време падна под минута и 59 секунди. The time attacks have begun! @FabioQ20 SMASHES his own all time lap record!!! #MalaysianGP pic.twitter.com/ygZRvjB57G — MotoGP™ (@MotoGP) November 1, 2019 Световният шампион за сезон 2019 в MotoGP Марк Маркес не подобри времето си от първата тренировка и завърши втората сесия на 13-о място. Съотборникът на Куартараро Франко Морбидели също демонстрира добра скорост и завърши тренировката четвърти. Джак Милър със сателитен Ducati остана пети, следван от Алейш Еспергаро с Aprilia и Кал Кръчлоу със сателитна Honda. Франческо Баная със сателитен Ducati бе с осмо време, но то не бе достатъчно, за да си гарантира място в Q2 на този етап, тъй като има и по-добри времена от първата тренировка. Съотборникът на Доктора Маверик Винялес завърши девети, като, подобно на Маркес, и той не подобри обиколката си от сутрешната сесия, а заложи на подготовка за състезанието.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 340

1