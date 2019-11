Куартараро ще кара заводска Yamaha през 2020 в MotoGP

Сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро ще получи заводски мотор от конструктора си за следващата кампания в кралския клас на мотоциклетизма. Французинът ще получи същата машина, която ще карат заводските пилоти Валентино Роси и Маверик Винялес, благодарение на отличните си резултати тази година – шест подиума и четири полпозишъна. Два кръга преди края на сезона Куартараро е шести в генералното класиране – едно място пред Доктора и четири пред своя съотборник Франко Морбидели, който обаче също ще кара новия мотор на Yamaha догодина.

"Представянето на Франко и Фабио е отлично тази година. Подкрепата от Petronas за сателитния отбор е ключова за тази сделка", коментира шефът на Yamaha за MotoGP Лин Джарвис.

@FabioQ20 and @FrankyMorbido12 will both race with A-Spec Yamahas next season! #MotoGP | #MotoGP2020 https://t.co/AZzfXtBJm0