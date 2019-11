Нейт Диас и Хорхе Масвидал обещаха мач за вековете (видео)

Нейт Диас и Хорхе Масвидал дадоха своите официални пресконференции преди събитието UFC 244 в „Медисън Скуеър Гардън“, Ню Йорк.

To ju dzi! Ciekawe, e walka o okazjonalny tytu budzi wiksze zainteresowanie ni niejedno starcie o regularny pas! Caym sercem za @NateDiaz209 !!!#natediazarmy #bmf #ufc244 pic.twitter.com/chAcBzemz1 — Konrad (@konradszx1) November 1, 2019

В неделя сутрин двамата ще се бият за титлата „най-лошо коп*ле“, срещата е главна за шоуто.

The fight is ON!!! I 100% knew Nate wasn't taking anything to cheat. #UFC244 November 2, MSG. #BMF pic.twitter.com/U9VEOPT0Ul — Dana White (@danawhite) October 26, 2019

В изказванията си големите майстори на ММА-а обещаха да дадат непоправимо зрелище на всички фенове. Мач, който ще се помни много, много дълго.

Поясът на победителя ще бъде връчен от холивудската звезда – Дуейн Джонсън-Скалата.

Nate Diaz is in New York. pic.twitter.com/q0bl6rZ0nn — Ariel Helwani (@arielhelwani) October 30, 2019

„Хората опитват да разучат физическата, психическата и техническата игра на най-силните в ММА-а. Отделят толкова много време да анализират тези като мен. Аз съм най-добрият от много време насам. Ще докажа, че няма кой да ме спре в този спорт.“

„Вижте, който и да се бие с мен… изходът ще е същият. Това съм аз – най-лошото коп**е. Винаги съм бил, време е да се случи и черно на бяло. Всяка моя битка е най-голямата. Вече никога повече няма да се бия със загубеняци. Никога!“ обеща Диас.

„Мястото е специално, титлата е специална. Пичът срещу мен също. Ако се биех с някого в паркинг или в задния двор, с него щеше да е. Влизам в клетката, за да го наранявам всяка една секунда от рундовете. Ако оцелее, му свалям шапка. След като клетката се затвори, знам само едно! В нея ще съм като куче, а когато това куче се измори от глупости, започва да хапе лошо“, закани се Хорхе Масвидал.

На UFC 244 ще се бие и българинът Благой Иванов-Багата, срещу Дерек Люис, известен като „Черния звяр“.