Американски специалист предвиди победа за Багата в неделя

ММА анализаторът Скот Харис е убеден в победата на Благой Иванов-Багата над Дерек Люис. Специалистът от популярния сайт bleacherreport.com изтъкна своите доводи за български успех на UFC 244 в неделя, докато двама негови колеги виждат „Черния звяр“ като краен победител.„Той е много, много добър боец. Може да си любимец на всички фенове в залата, но ако не си подготвен достатъчно добре за граплинга от световна класа на Иванов, денят ти ще бъде доста дълъг. Особено, ако кардиото ти е проблемно, какъвто е случаят при Люис. Той е тегав, удря силно. Но българинът ще покаже защо е един от претендентите в тежка категория“, обоснова се Скот Харис. Неговите двама колеги Келси МакКарсън и Джонатан Сноуден обаче са на противоположното мнение.„Люис падна два пъти поред, но от Кормие и Дос Сантос. Няма място за срам след такива загуби“, твърди МакКарсън.

„Иванов идва след най-голямата си победа, срещу Тай Туйваса и много хора виждат в него атрактивно попълнение към тежката категория. Люис е експлозивен, страхотен нокаутьор, който вече вдигна много качеството на дивизията. Губи от възможно най-силните, но побеждава всички останали“, споделя още анализаторът.

