Моторни спортове Куартараро с рекорд за най-бърза обиколка на "Сепанг" в MotoGP 01 ноември 2019 | 07:40 - Обновена 0



копирано

Сателитният пилот на Yamaha в MotoGP Фабио Куартараро постави рекорд за най-бърза обиколка в състезателен уикенд на шампионата на малайзийската писта "Сепанг" с време 1:59.027 мин. С постижението си Куартараро оглави първата тренировка от MotoGP в Малайзия с аванс от едва 0.083 сек спрямо своя съотборник Франко Морбидели. Двамата записаха най-добри обиколки в последните етапи на тренировката, а трети остана заводският пилот на Yamaha Маверик Винялес. Испанецът бе най-бърз за по-голямата част от тренировката, като бе и първият пилот с обиколка за под 2 минути. It's a @sepangracing 1-2...at Sepang! @FabioQ20 and @FrankyMorbido12 give their team the perfect start on home soil as the all-time lap record falls! #MalaysianGP pic.twitter.com/WOuH1pWPdf — MotoGP™ (@MotoGP) November 1, 2019 Четвърти остана вече световният шампион за 2019-а Марк Маркес. Пилотът на Honda спаси падане още в началото на сесията, а по-късно получи технически проблем и трябваше да прибере машината си в бокса 12 минути преди края на тренировката. С втория си мотор Маркес успя да направи обиколка за 1:59.517 мин, което му бе достатъчно за четвърто място. Second timed lap of FP1?



Never too early for a @marcmarquez93 save!!! #MalaysianGP pic.twitter.com/zYD6Yj1pql — MotoGP™ (@MotoGP) November 1, 2019 No, @marcmarquez93 hasn't got lost!



The World Champion receives some scooter assistance back to the paddock after an issue out on track! #MalaysianGP pic.twitter.com/QVutjX4Gbr — MotoGP™ (@MotoGP) November 1, 2019 Пети сесията завърши Андреа Довициозо с Ducati, следван от Алекс Ринс със Suzuki, Алейш Еспергаро с Aprilia и Валентино Роси с четвъртата Yamaha. Топ 10 допълниха Кал Кръчлоу и Джак Милър със сателитни Honda и Ducati. Тренировката бе поредната тежка за съотборника на Маркес Хорхе Лоренсо, който завърши 18-и. На две места пред него остана Йоан Зарко със сателитна Honda, който се бори да докаже, че би бил достоен заместник на Лоренсо.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 291

1