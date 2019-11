Надал прегази Вавринка и допълни 1/4-финалистите в Париж

Световният №2 Рафаел Надал се класира за 1/4-финалите на турнира "Мастърс" в Париж, след като преодоля съпротивата на швейцареца Стан Вавринка без да допусна пробив с 6:4, 6:4. Срещата започна със затруднения за испанеца, който трябваше да спасява точка за пробив, но я отрази и след това отговори с бърз пробив, за да поведе с 3:1 и запази аванса си до края.

Вторият сет беше оспорван до 3:4, но след това испанецът загуби само точка до края и затвори мача. В спор за място на полуфиналите Надал ще се изправи срещу местния любимец Жо-Вилфрид Цонга, който спаси два мачбола в тайбрека на третия сет и спечели четири поредни точки, за да триумфира с 2:6, 6:4, 7:6 (6) над Ян-Ленард Щруф.