Завръщането на Златан в Испания се оказа реклама

Преди няколко дни шведският нападател Златан Ибрахимович възбуди духовете с мистериозно видеопослания в социалните мрежи.

В него той казва, че се завръща в Испания и веднага започнаха догадките в кой отбор ще продължи кариерата си шведът, който ще стане свободен агент в края на годината, когато изтича договорът му с ЛА Галакси.

Оказа се, че видеото е част от рекламна кампания на испански букмейкър, а Златан ще бъде едно от лицата на компанията. Шведът е играл в Примера с екипа на Барселона през сезон 2009/2010 година, като престоят му ще се запомни с конфликтите с тогавашния треньор на каталунците Джосеп Гуардиола.

You're welcome Spain! Zlatan is now welcoming Spanish players to https://t.co/yqSM4ycmkc. Don't forget to play responsibly, https://t.co/rmCILlWQvv pic.twitter.com/eK9k4IvW9Z