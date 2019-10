ММА Тайсън Фюри с мечтан дебют в кеча 31 октомври 2019 | 21:45 - Обновена 0



Фюри направи традиционното си впечатляващо представяне. Той се появи на ринга, облечен в традиционното облекло за Саудитска Арабия под звуците на песента на Isley Brothers - “It's Your Thing”. This Tyson Fury entrance #WWECrownJewel



(via @WWE) pic.twitter.com/3phrXTnVb8 — B/R Wrestling (@BRWrestling) October 31, 2019 След задължителната размяна на реплики и заплахи двубоят започна по същество. Фюри показа доста прийоми, като дори събори своя опонент с шут в гърдите извън въжетата. Британецът използва доста от характерните номера на легендарния боец Марк Калауей - Гробаря. В край Фюри нокаутира с дясната ръка Строуман, който не успя да се изправи, докато реферът брои до 10. След три дни е следващото събитие в кеча, на което Фюри ще участва - Monday Night Raw. The #GypsyKing @Tyson_Fury has officially stepped into @BraunStrowman's world. #WWECrownJewel pic.twitter.com/8fY39EhI57 — WWE (@WWE) October 31, 2019 "За мен е голяма чест да участвам в толкова мащабно събитие в Саудитска Арабия. Това е фантастична възможност и е нещо, за което винаги съм мечтал. През целия си живот съм фен на WWE. Това е фантастична възможност за мен. Когато отида в Саудитска Арабия, все още ще бъда непобеден. Ще нокаутирам Броун Строуман. Той се среща с човек, който има най-добрите ръце в бокса. Със сигурност не иска да усети нито една от тези ръце“, заяви Фюри в навечерието на битката и удържа на обещанието си. Мечтан дебют в кеча направи бившия крал на тежката категория в професионалния бокс Тайсън Фюри. Циганския крал победи популярния в WWE Броун Строуман на събитието Crown Jewel в Саудитска Арабия. 0



