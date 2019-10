Англия ще почете със специални фланелки бившите си национали

Англичаните ще носят специални номера на фланелките си, а бивши капитани и световни шампиони от 1966-а година ще бъдат поканени на "Уембли", за да отчетат преминаването на границата от 1000 национални футболисти.

Това ще се случи по време на евроквалификацията срещу Черна гора на 14-и ноември. Всички национали на Англия от 147 години насам ще получат своя личен номер, започвайки от вратаря и първи играч на отбора Робърт Бейкър. Последният номер - 1244, ще получи последният дебютант за националния отбор Тайрън Мингс.

Gareth Southgate visited the @FootballMuseum’s new exhibition, which celebrates the #ThreeLions’ history, today and was presented with his own legacy number shirt. pic.twitter.com/rFLssgi25Y