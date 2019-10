Тенис Джокович отново срещу Циципас на 1/4-финали на "Мастърс" 31 октомври 2019 | 18:39 0



Ноле трябваше да преодолее съпротивата на вдъхновения Корентен Муте вчера, а сега изненадващо имаше за съперник именно Едмънд, който преди това се саморазправи с финалиста от Виена Диего Шварцман.

Джокович спечели първия сет с тежък тайбрек и 9-7, като чак от петия път успя да затвори частта. Втората бе доста по-лишена от интрига и приключи 6:2 за световния номер 1. Следващият му опонент ще бъде седмият поставен Стефанос Циципас, който малко по-рано през деня спря устрема на Алекс де Минор с 6:3, 6:4 и го елиминира от сметките за Финалите на АТР.

Както е известно, именно гъркът срази Джокович на четвъртфиналите на “Мастърс”-а в Шанхай по-рано този месец. За 12-и път в кариерата си пък Ноле постига поне 50 победи за една кампания (50 победи постигна днес и Циципас), като ще се опита за шести път да завърши годината на върха на световната ранглиста. За целта обаче Рафа Надал, който ще го измести в понеделник, не трябва да триумфира в Париж.



