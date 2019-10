Български волейболист засенчи Жиба в мач от Шампионската лига (видео + снимки)

Another impressive display from Mladost Zagreb to go through to the next round. Congrats to both teams and the fans at the Copper Box Arena-London for an amazing atmosphere!@IBBPoloniaVC Mladost ZAGREB 0-3 (9-25,12-25,22-25)

@IBBPoloniaVC and Mladost ZAGREB putting up a show for the crowd present at the Copper Box Arena in London.

Yesterday's match is still in our minds. We made a historic event - volleyball 2.0 in #London. We did on and off the court as much as we could. Doing small steps we head for big volleyball word.

Българският волейболист Михаил Стоев изигра много силен мач за своя IBB Лондон при домакинството срещу хърватския Младост (Загреб). Двубоят бе среща-реванш от квалификациите за Шампионската лига и се игра пред 950 зрители в “Купър Бокс Арена” в Лондон.Британският шампион отстъпи катастрофално в мача с 0:3 (9:25, 12:25, 22:25) в дебютния си сезон в Шампионската лига. За домакините приз този сезон играе 42-годишната бразилска легенда Жиба.Жилберто Фильо Годой изигра първия се официален мач за сезона и записа едва 2 точки (25 % ефективност в атака, 25% перфектно и 42% позитивно посрещане).Най-добър за “полския” IBB Лондон, който отпадна от Шампионската лига, бе българският волейболисткойто стана най-резултатен в мача с 14 точки (1 ас, 1 блок, 30% ефективност в атака, 69% перфектно и 81% позитивно посрещане).За Младост, който спечели и преди седмица с 3:0 в Загреб, се отличи Иван Раич с 13 точки (1 ас, 3 блока, 47% ефективност в атака), а Мариано Марелич добави още 11 точки.