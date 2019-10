Моторни спортове Роси: Сезон 2019 е с малко по-добър от периода с Ducati 31 октомври 2019 | 15:06 - Обновена 0



Деветкратният рали шампион Валентино Роси признава, че настоящата му кампания в MotoGP е съвсем малко по-добра от двата му сезона с Ducati. С два оставащи кръга до края на сезона, Доктора е седми в генералното класиране с актив от едва 153 точки и само два подиума на името си. Това прави сезона му най-лошият за цялата му кариера в Yamaha, както и най-неконкурентният от годините на Валентино в тима на Ducati. What a start to his 400th GP!!! @ValeYellow46 LEADS from @calcrutchlow and @andreaiannone29! #Rossi400 | #AustralianGP pic.twitter.com/evg5xbwjiO — MotoGP™ (@MotoGP) October 27, 2019 "Вярно е. Това е най-лошият ми сезон с Yamaha, както като място в класирането, така и като точки и подиуми. Различно е от годините с Ducati, защото имам и други проблеми. Нямам достатъчно скорост на правите отсечки, защото максималната ни скорост е ниска. Задната гума се износва много в хода на състезанието и във втората половина се мъча. С изключение на това усещането от мотора е хубаво, така че сезонът е с малко по-добър от тези с италианския мотор", коментира Доктора, който пое лидерството в Австралия, но именно липса на висока максимална скорост го свали до седмото място на финала. The changing face of a legend...



