ММА Дерик Люис: Ще търся нокаут срещу Благой Иванов още в първия рунд (видео) 31 октомври 2019 | 13:51 - Обновена 0



Derrick Lewis tries to describe how Popeyes chicken sandwich tastes and...does not like the fact I eat chicken feet @Thebeast_ufc @PopeyesChicken #UFC244https://t.co/CsNbyCGUv3 pic.twitter.com/uDfy0Bwqd8 — Helen Yee (@HelenYeeSports) October 31, 2019

The Black Beast споделя, че ще търси нокаут в първия рунд, но ако не го постигне, то тогава ще чака последните секудни, за да повтори това, което причини на Александър Волков. Люис е готов за битка и се присмя на белега, който Багата има от операцията. Дерек сподели, че неговия план е да удря Багата в гърдите и ето още какво каза:



“Започнах да приемам нещата сериозно и тренирам по-сериозно. Преди не бях сериозен, защото вярвах, че мога да нокаутирам всеки и няма смисъл да тренирам усилено. Сега обаче съм по-сериозен и тренирам по 3 пъти на ден, вместо по 30 минути на ден. Да, сега съм малко по-слаб. Появи се информация, че съм веган, но това са глупости. Не съм никакъв веган. Ще удрям Благой Иванов в неговата дупка на гърдите.



Готов съм да се бия всички 3 рунда, но ще търся нокаут в първия. Ако не го постигна в първия рунд, то тогава ще чакам в последните секунди на битката. Ще си пазя въздуха в срещата.



Чудя се дали жените ще се бият по време на месечния им цикъл. Замислих се за това и може би някой път те ще кървят и ще си кажете, че е от аркада, но всъщност е от цикъла. Това е причината да не харесвам женски бой”, заяви Черния звяр.

