Клариса Шийлдс влиза в ММА

Двукратната олимпийска шампионка по бокс Клариса Шийлдс планира да влезе в Смесените бойни изкуства през 2020 г. 24-годишната американка смята, че в ММА славата и парите са много повече, отколкото в нейния любим спорт.

„В моите планове влиза ММА дебют през септември 2020 г. – коментира Шийлдс пред „Блъди Елбоу“. – Сега се занимавам с изучаването на борбата. През ноември ще започна и с ММА тренировките.“

I’m Undisputed! 9-0, 24 years old ! I go to bed at night smiling about it! Some of y’all sick about it, but like I said don’t doubt me GWOAT pic.twitter.com/ueml7nOkG4