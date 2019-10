Бокс Хабиб ще се бие още 2-3 мача 31 октомври 2019 | 13:35 - Обновена 0



копирано

Шампионът на UFC в лека категория Хабиб Нурмагомедов ще изиграе само още два или три мача. Това разкри неговият баща и треньор Абдулманап Нурмагомедов. „Сега вече нещата са по-различни, защото момчетата израснаха. Има по-голяма конкуренция. Хабиб трябва да приключи след 2-3 мача“, загатна таткото. Руската звезда уважава изключително много мнението и указанията на Абдулманап. Conor McGregor exposes Khabib during their presser #ConorMcGregor #khabib pic.twitter.com/eYe5s0N9W5 — The Notorious Bill (@billbqbill) October 31, 2019 Очаква се Нурмагомедов да защитава своя пояс срещу Тони Фъргюсън. Двамата все още не са подписали договор за мач. Сред потенциалните кандидати за съперник на Орела са още Джордж Сейнт Пиер и Конър Макгрегър. До момента Нурмагомедов има 28 победи в 28 мача.

Още по темата

0



копирано

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 1511 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1