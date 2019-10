Бокс Бивол даде съвет на Ковальов как да победи Алварес 31 октомври 2019 | 13:32 0



Световният шампион в лека-тежка категория Дмитрий Бивол (Рус) даде ценен съвет на своя сънародник Сергей Ковальов как да победи мексиканската звезда Саул „Канело“ Алварес. Голямото боксово дерби през уикенда ще се състои в събота вечер в Лас Вегас. #kovalev working on the pads ahead of his fight with #canelo pic.twitter.com/XJE30xpW0m — The Fight Guru (@TheFightGuru) October 31, 2019 „Ще бъда в САЩ и ще викам за Сергей – призна Бивол. – Не крия, че искам да се бия с победителя и да направим обединителен мач. Задачата на Сергей е да държи на дистанция Канело. Ще може да го направи, защото е добър боксьор. Не е лесно да се биеш срещу него. Канело ще има проблеми. Въпросът е колко Сергей ще бъде подготвен кондиционно.“ Битката между Ковальов и Алварес ще бъде за титлата в лека-тежка категория. Това ще бъде дебют за мексиканеца в тази теглова дивизия. 0



