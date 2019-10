Григор Димитров унищожи лидера по титли през 2019-а и стигна 1/4-финалите в Париж!

Superb from @GrigorDimitrov!



Григор бе безпощаден във всеки един компонент, а някои от отиграванията му напълно отчаяха носителя на 5 титли досега през годината. Майсторски волета и минаващи бекхенди накараха публиката да стане на крака няколко пъти, като играта на Димитров бе дори по-впечатляваща от тази във вчерашния му сблъсък с Давид Гофен.

Следващият опонент на Гришо ще бъде Кристиан Гарин, който изцеди голяма част от физическия и психологическия си резерв при драматичната победа с 6:7(4), 6:4, 7:6(7) над Жереми Шарди в първия двубой за деня. Срещу Тийм пък Димитров вече има положителен баланс с 3:2 победи, като любопитното е, че при предишните му две над австриеца той триумфира с титлите в Бризбън и Финалите на АТР 2017.

ПЪРВИ СЕТ

Григор започна с два добри сервиса по диагоналите и завърши бързо точките с форхенди, а после начален удар по правата доведе до неуспешен ретур от бекхенд. Нов невърнат сервис по диагонала осигури бързо спечелен гейм за 1:0. Тийм също реагира по прекрасен начин и благодарение на острите си подавания изравни лесно на 1:1, като единственият случай, в който имаше разиграване, Григор сбърка агресивен бекхенд от средата на корта.

Димитров продължаваше да сервира много убедително, независимо дали към бекхенда или форхенда на Тийм, който само веднъж върна топката, но българинът завърши със смач. Ас номер 1 пък направи цифровото изражение 2:1.

Гришо вкара дълбок бекхенд-ретур на втори сервис и после дочака грешка от форхенд по обратния диагонал на Тийм, за да поведе с 0-15. После от полето за предимство австриецът пак игра на втори сервис, но ретурът го провокира пак да сбърка идентичен форхенд. Напрежението върху плещите на световния номер 5 бе намалено с първия му ас за 15-30 (по правата), а после той добави много остър диагонал в полето за предимство - 30-30. Григор след това се защити брилянтно от форхенд по обратния диагонал и с подсечен бекхенд прати топката много ниско до мрежата, което доведе до неточност от задната страна на ракетата на Тийм и първа точка за пробив. Страхотни слайси плюс атака към мрежата принудиха австриецът да прави сложен минаващ удар и той сбърка! 3:1.

Нова грешка от форхенд от средата на корта на Тийм изведе Григор до аванс от 30-0 в първия случай, когато първият сервис не влезе. 40-0 стана след сервис-мрежа и завършващо воле от бекхенд, а невърнат втори начален удар по правата в полето за предимство бе достатъчен за 4:1.

Тийм прекрати поредицата на Димитров с убедителен сервис-гейм, макар при 30-0 да имаше разиграване, в което българинът не посмя да бъде агресивен и си изпати от форхендите на съперника - 4:2. Австриецът бе много аресивен с ретур на втори сервис и за първи път в мача спечели точка от посрещане. Григор го контрира с контра пие от форхенд след хубав начален удар по диагонала в полето за предимство за 15-15, но мощните форхенди на Тийм започнаха да намират дълбочината на корта и да тормозят опонента - 15-30. С два добри сервиса Григор се измъкна, но после отново агресията на австриеца му донесе успех за 40-40. Дълбок форхенд от средата на корта на Димитров затрудни съперника максимално и му осигури предимство, а страхотен бекхенд-уинър по диагонала направи резултата 5:2!

Тийм сбърка воле от бекхенд до мрежата за 0-15, но после пък Гришо не можа да намери корта с топспин бекхенд в средата. Комбинация сервис-бекхенд-уинър изведе 5-ия поставен до 30-15, а ретур в мрежата на Димитров увеличи изоставането на 40-15. Доминик пак прибягна до (втори) сервис-мрежа, но бе задминат майсторски с мощен бекхенд и зрителите аплодираха - 40-30. В следващото разиграване Григор доминираше изцяло, но сбърка елементарно завършващо воле на мрежата, след като бе притиснал до стената противника с форхенди по обратния диагонал - 5:3.

Грешка от форхенд на Тийм бе последвана от сбъркан негов бекхенд за 30-0, след което в най-хубавото разиграване Димитров се добра до печеливша позиция на мрежата и с безкомпромисно воле от форхенд поведе с 40-0. Невърнат втори сервис по диагонала в полето за равенство осигуриха спечелване на сета на Гришо - 6:3 за 30 минути игра!

ВТОРИ СЕТ

Григор сбърка два бекхенда (един слайс), а Тийм с комбинация сервис-форхенд излезе напред в резултата при 0:1. Димитров беше достатъчно солиден в ответния гейм, независимо че трябваше повече да залага на втори начален удар. Независимо от това, той дори атакуваше мрежата и си осигури спечелването му - 1:1.

Waouh @GrigorDimitrov #HomeOfTennis #RolexParisMasters pic.twitter.com/HvcYFkTkdx — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) October 31, 2019

Неуспешен бекхенд-ретур обаче на българина доведоха до четвърти дюс. Грешка от задната страна на ракетата на Тийм донесе четвърта точка за пробив, но той пак се избави с много хубав сервис в полето за предимство, и то по правата. Австриецът сбърка воле на мрежата и "подари" пети шанс за пробив, а този път бекхенд-ретурът бе достатъчно нисък, за да провокира нова грешка от воле на противника! 2:1.

Григор започна с ас по правата в полето за предимство, след което се облагодетелства от нова неточност на Тийм край мрежата, а той се бе постарал да си осигури преимущество в разиграването. След това австриецът постигна един от редките си успехи при размени на бекхенди по диагонала за 30-15, но после Димитров го матира с чудесен форхенд в ъгъла на корта. Българинът сбърка неособено лесен смач край мрежата, а после направи непредизвикана грешка от бекхенд-слайс за 40-40. Доминик съвсем бе обезсърчен със следващото си излизане на мрежата, като го задмина с пореден изумителен бекхенд от невъзможна позиция. Последва невърнат сервис по правата в полето за предимство и 3:1.

Добър форхенд-ретур на Григор провокира грешка от предната страна на ракетата на Тийм за 15-15, но Димитров в следващото разиграване бе много затруднен от ниска топка след бекхенд и не можа да прехвърли мрежата. Форхенд-уинър по обратния диагонал от средата на корта даде на Гришо шанс да изравни на 30-30, а грешка от бекхенд на австриеца доведе до нов шанс за пробив. Тийм рискува със сервис-мрежа на второ подаване, но пак сбърка воле от бекхенд - 4:1 с два брейка!

Австриецът атакува мрежата след втори сервис по правата в полето за равенство, но отново сбърка воле за 15-0. Той все пак също заслужи аплдисменти с намиране на линията при минаващ бекхенд, при който Григор погрешно прецени, че ще има аут. Поредна размяна по диагоналите от задната страна на ракетата отново измъчи максимално австриеца и той сгреши за 30-15, след което пък невърнат сервис по правата в полето за предимство направи резултата 40-15. Фамозно воле край мрежата на Димитров отказа съвсем Тийм, който иначе изпълни няколко качествени бекхенда, но бе обезсърчен - 5:1.

Страхотен смач от почти дъното на корта завърши чудесна акция на Григор за 0-30, а после Тийм най-после завърши атака на мрежата с воле, макар и българинът да закачи топката. Невърнат сервис по правата в полето за равенство изравни резултата на 30-30, а после още две повторения на упражнението осигуриха на Тийм спечелване на гейма - 5:2.

С новите топки Григор изненада със слайс сервис по диагонала в полето за равенство за 15-0, после нов начален удар към ретура на противника даде шанс на българина да завърши с воле за 30-0. Нова перфектна атака и печелившо воле от бекхенд осигуриха три мачбола, но тогава дойде и първата двойна грешка. Все пак, тя се случи при 40-0, а Тийм не върна поредния подсечен сервис по диагонала в дясната страна на корта - за 72 минути Григор спечели убедително с 6:3, 6:2!