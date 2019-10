Авто Мания Производството на Volkswagen ID.3 започва до дни 31 октомври 2019 | 12:21 - Обновена 0



Volkswagen официално започва производството на първия си ID. модел - Volkswagen ID.3 на 4 ноември в завода на компанията в германския град Цвикау. Фабриката е преправена, за да се пригоди към производството на електрически автомобили на чисто новата модулна платформа за модели с електрическо задвижване (MEB) на Volkswagen. Стартът на производството ще бъде даден със специална церемония, на която ще присъстват канцлерът на Германия Ангела Меркел и главният изпълнителен директор на Volkswagen Group Хърбърт Дийс. Те ще наблюдават излизането на първия автомобил от поточната линия. Only seven days to start of production of the #VWID3 on November 4! “Production start of the ID.3 ushers in a new era for Volkswagen", says Thomas Ulbrich, Volkswagen Brand Board Member for E-Mobility. https://t.co/NlZ0SmODDx #Zwickau pic.twitter.com/frrOx9tPUu — Volkswagen News (@volkswagen) October 28, 2019 Volkswagen ID.3 е първият модел от последното поколение електрически автомобили на немския концерн. Обновяването на завода в Цвикау започна през 2018 г. и ще бъде напълно завършено през 2021 година, твърдят от автомобилния производител. Тяхната цел е това да бъде най-големият и ефикасен завод за електрически автомобили в цяла Европа. Очаква се от него годишно да излизат по 330 000 електрически автомобила. Bernd Perfölz has seen a lot during his 47 years at the Zwickau plant, including the fall of the Berlin Wall. Now it’s the @Volkswagen ID.3 that has his attention. Read all about his story. #shapingmobility https://t.co/NocoQlZqjq pic.twitter.com/TqjeXKb5y9 — Volkswagen Group (@VWGroup) October 29, 2019 Доставките на Volkswagen ID.3 ще започнат от средата на 2020 година.

