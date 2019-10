Алонсо може да получи кола за Инди 500 от Макларън

Съсобственикът на отбора на Макларън за американските автомобилни серии Индикар Сам Шмидт потвърди, че Фернандо Алонсо е сред опциите за пилот на тима за бляскавия кръг Индианаполис 500. Новосформираният отбор за Индикар бе създаден между Schmidt Peterson Motorsports и McLaren Racing. Състезателната двойка за сезон 2020 за тима е съставена от мексиканеца Пато О'Уард и американеца Оливър Аскю. Евентуално участие в Инди 500 на Алонсо ще бъде с трети автомобил за тима.

Fernando Alonso is "an option" for a third entry at the Indy 500, according to Arrow McLaren SP's team co-owner. #IndyCarhttps://t.co/S6ldkhdXan