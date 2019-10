ММА Дейна Уайт призна: Искаме да изправим Конър срещу Каубоя (видео) 31 октомври 2019 | 11:22 - Обновена 0



Това, за което се говореше от близо половин година насам, най-накрая бе потвърдено лично от президента на UFC – Дейна Уайт. Голямата цел на компанията е насрочването на зрелищен мач между бившия шампион в две дивизии – Конър Макгрегър (21-4) и един от най-големите любимци на MMA публиката - Доналд Серони (36-13). За среща между двамата се говореше още в началото на лятото, но ирландеца така и не направи завръщане през годината. Самият той обеща миналата седмица, че ще стъпи отново в Октагона на 18-ти януари 2020-та, без обаче да споменава името на съперника си. Dana White says the #UFC is working on putting together Conor McGregor vs. “Cowboy” Cerrone for Jan. 18 but the deal is far from done.



Source, TMZ: https://t.co/iqjs66qZde — MMA On Point (@OnPointMMA) October 31, 2019 „Знам срещу кого ще се бия, но ще си замълча, защото UFC ще обърне плочата“, бяха думите на“Всеизвестния“ в Москва. Вчера самият Серони подсказа, че засега преговорите вървят добре, но думите му придобиха още по-голяма тежест, когато Дейна Уайт потвърди за идеята двамата да стъпят в клетката по едно и също време. „Все още нямаме нищо, далеч сме от обявяване на каквото и да е“, обяви Уайт. „Мразя да говоря за тези неща, защото може и да не стане, може и да стане… Но да, работим по Конър Макгрегър и Доналд Серони. Номер три срещу номер 5 на 18-ти януари в Лас Вегас“, заяви президента на организацията. boec.bg

