Надал се завърна на корта с победа, битката за трона продължава

El mismo responde — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) 31 октомври 2019 г. В първия сет Манарино спаси три сетбола, но испанецът, за когото това беше първи мач от “Лейвър Къп” насам, успя да затрудни максимално противника и да направи пробив с бекхенд.



Във втория сет мачът вървеше със спечелени подавания, до момента в който Манарино направи два чудесни подаръка за опитния испански Матадор. Накрая французинът допусна нова грешка от форхенд и така Надал продължава в следващия кръг.

HIGHLIGHTS: Rafael Nadal is through to the round of 16 in Paris! Up next, Stan Wawrinka pic.twitter.com/QFDSOYbXdA — Stadium Astro (@stadiumastro) 31 октомври 2019 г. "Знам колко опасен може да бъде Адриан на този корт. Той е много бърз, топката не отскача много, перфектен е за неговия тенис. Знаех, че няма да бъде лесно и ще трябва да играя добре. Мисля, че успях. Сервисът ми работеше през целия двубой и мисля, че играх на достатъчно добро ниво. Не е лесно да се върнеш в тура след по-дълга пауза. А на тази настилка, срещу опасен съперник, първи кръг за мен и втори за него... Така че съм много щастлив от победата", коментира Надал, който, ако спечели титлата в Париж, ще изпревари Новак Джокович и ще завърши като №1 в света в края на сезона. The battle for No. 1...@RafaelNadal & @DjokerNole practice together ahead of the @RolexPMasters pic.twitter.com/OZtwEppqtP — ATP Tour (@atptour) 26 октомври 2019 г.

