Ливърпул надделя над Арсенал в голова фиеста (видео)

Двамата мениджъра бяха променили всичките 11 играчи от последните им срещи в първенството. 18-годишният десен бек Неко Уилямс дебютира, а привлеченият през лятото Сеп ван Ден Берг, който е на 17, за първи път бе титуляр. 16-годишният Харви Елиът бе част нападението заедно с Дивок Ориги и Риън Брустър. Изненадата в тима на Арсенал бе завръщането на Месут Йозил, който изигра силен мач. Атаката водеше 18-годишният Габриел Мартинели, който се разписа на два пъти и вече има седем гола в седем мача.



Special night pic.twitter.com/ev1Sm6gJSg — Liverpool FC (@LFC) October 30, 2019

Мърсисайдци започнаха по-активно, а първият удар към вратата на гостите бе отправен от 16-годишния Харви Елиът. В шестата минута отборът на Клоп поведе. След центриране Окслейд-Чембърлейн Мустафи заби топката в собствената си врата в неумел опит да изчисти. Германският бранител изглеждаше нестабилен като цяло и направи още грешки в следващите минути.



Ливърпул контролираше събитията, но гостите стигнаха до изравнителен гол в 19-ата минута. Месут Йозил бе в основата на атаката. Той изведе Сака, който стреля, а при добавката Торейра насочи топката към опразнената мрежа. Останаха сериозни съмнения, че халфът е във засада, но в Купата на Лигата не се използва системата за видеоповторения и съдията зачете попадението.



Изравняването подейства мотивиращо на Арсенал, който се активизира и в 26-ата минута вече водеше след попадение на Мартинели. 18-годишният бразилец отбеляза третия си гол в турнира и шести от началото на сезона. Така “Артилеристите” осъществиха пълен обрат, а в основата на добрата им игра в тези минути бе Йозил. Германецът участваше и при следващото попадение в мача. След грешно подаване на Елиът топката се озова в Йозил, а той намери отлично Сака, който пък центрира към непокрития Мартинели за неговия втори гол в мача. Домакините се върнаха в мача малко преди почивката. Милнър намали на 2:3 от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Елиът.



7 - Gabriel Martinelli is the top scoring teenager for a top-five European league club this season, netting seven goals in just seven appearances in all competitions. Advanced. pic.twitter.com/xmC8P36Aoi — OptaJoe (@OptaJoe) October 30, 2019

Домакините се върнаха в мача малко преди почивката. Милнър намали на 2:3 от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Елиът. Защитите на двата отбора не се отличиха с добри изяви през първата част, през второто полувреме тази тенденция продължи и двамата вратари извадиха по още няколко пъти топката от мрежата си. Темпото също продължи да е доста високо.



Грешка на Милнър доведе до четвърто попадение на Арсенал. Опитният халф, който играеше като ляв бранител, върна топката неточно, тя се озова в Мейтланд-Найлс, който я прати покрай вратаря. Кълбото излизаше от терена, но Йозил го върна с пета към Мейтланд-Найлс и той се разписа за 2:4.



Главоболията за Клоп се увеличиха, тъй като



5 - Liverpool have conceded five goals in a home match for only the second time in the last 66 years, with the other also coming against Arsenal in a 6-3 defeat in the League Cup in January 2007. Breached. pic.twitter.com/0fqYX9rDx6 — OptaJoe (@OptaJoe) October 30, 2019

След това попадение имаше известен период без голове. Ливърпул натисна в търсене на изравняването и то дойде в четвъртата от дадените пет минути продължение. Както миналия сезон в някои от най-важните мачове, в герой се превърна Ориги. Нападателят изравни с красив удар от воле и взиви “Анфийлд”. Стигна се до дузпи, при които единственият пропуск направи Дани Себайос при четвъртото изпълнение за Арсенал. Къртис Джоунс изпълни последната дузпа за Ливърпул и донесе победата на своя тим.



8 - Liverpool have won eight penalty shootouts in the League Cup - more than any other team in the competition's history. Nerve. pic.twitter.com/aZmsS3d81b — OptaJoe (@OptaJoe) October 30, 2019

ЛИВЪРПУЛ - АРСЕНАЛ 5:5 1:0 - Мустафи (6-авт) 1:1 - Торейра (19) 1:2 - Мартинели (26) 1:3 - Мартинели (36) 2:3 - Милнър (43-д) 2:4 - Мейтланд-Найлс (54) 3:4 - Окслейд-Чембърлейн (58) 4:4 - Ориги (62) 4:5 - Уилок (70) 5:5 - Ориги (94)



МИНУТА ПО МИНУТА

