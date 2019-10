Тенис Джокович оцеля срещу сърцатия Муте в луд мач 30 октомври 2019 | 20:30 - Обновена 0



Сърбинът изглеждаше далеч от най-доброто си ниво в първия сет, когато направи около 25 непредизвикани грешки и имаше особен проблем да цели корта с форхендите си (най-вече по обратния диагонал). Муте, който стана познат на родните фенове с победата над Григор Димитров на “Уимбълдън”, играеше по възможно най-добрия начин и с нестандартните си решения от основната линия бе напът да поднесе изненадата.

Ноле бе пробит за 3:4 в първия сет, след което французинът затвърди брейка след над 10-минутен гейм. Джокович бе на крачка от това да допусне нова загуба на подаването си, но спаси два сетбола и впоследствие на свой ред реализира пробив, а в тайбрека от самото начало обезсърчи противника си. Във втория сет нямаше чак такава интрига, макар Муте няколко пъти да вдигна публиката на крака и да заслужи аплодисментите дори на самия Джокович. В крайна сметка до изненада не се стигна, но Муте може да бъде доволен от достойното си представяне, а Джокера по-скоро повдигна въпросителни върху това дали може да се пребори за нова титла в Париж.

