Николай Тодоров със силен мач в Шотландия

За Тодоров това е втори гол в първенството от началото на сезона, като той има две попадения и в Купата на Лигата. След този успех Инвърнес запази третото си място в класирането, като изостава на точка от Еър Юнайтед и на четири от лидера Дънди Юнайтед.



