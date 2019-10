Пламен Константинов: По-уверени сме, когато играе Константин Абаев, а не Фабиан Джизга

View this post on Instagram

«Быть капитаном – большая честь. Я отдам всё, что у меня есть, этой команде» Связующий и капитан новосибирского «Локомотива» Фабиан Джзига рассказал о первом матче Чемпионата России, своем выступлении за сборную Польши, а также первых успехах в изучении русского языка. Немного интересных деталей: В волейболе мой русский стал лучше по сравнению с прошлым сезоном, и я стараюсь использовать его на площадке. А вот за её пределами это сложнее. Когда кто-то говорит медленно, я могу поддержать разговор. Но мне трудно говорить о чем-то кроме волейбола. В игре мы общаемся на русском. Если у меня не получается выразить мысль, я могу перейти на английский. По моему мнению, «Локомотив» самый профессиональный клуб, в котором я играл. Несколько лет я выступал на родине за «Ресовию» – тоже весьма профессиональный коллектив. Но именно здесь, в «Локомотиве», есть абсолютно всё, что тебе нужно, и ты думаешь только о волейболе. Генеральный менеджер и главный тренер хотели, чтобы я продолжал играть за клуб. Почему я должен говорить «нет»? Полное интервью Фабиана Джизги читайте на нашем официальном сайте, а также в группе клуба ВКонтакте.

