Fiat Chrysler и PSA Group обсъждат сливане

FCA Group – собственици на брандовете Alfa Romeo, Fiat, Chrysler, Abarth, Jeep, Dodge и Lancia, водят преговори за сливане с PSA Group, под чиято шапка са Peugeot, Citroen, Opel, DS и Vauxhall. Новината бе потвърдена и от двете страни, а слухове за обсъждане на сливането имаше от началото на седмицата.

Ако сливането се осъществи, новообразуваната компания би била третата най-голяма в света след Toyota и Volkswagen с пазарна стойност от 49 млрд. долара.

Fiat Chrysler and Peugeot confirm they're in talks about a mergerhttps://t.co/VHYnnXhtcD