Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) с втора победа в Суперлигата на Русия

«Локомотив-ЦИВС» сегодня заставил поволноваться, но все равно одержал победу! А вот основная команда «Локомотива» завершила волейбольный день уверенной победой над новокуйбышевской «Новой». Самым результативным игрков нашей команды стал Марко Ивович, на его счету 15 очков, у Павла Круглова – 14 очков, у Сергея Савина – 13. «Локомотив» (Новосибирск) – «Нова» (Новокуйбышевск) – 3:0 (25:16, 25:16, 25:22).

