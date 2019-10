Случайно или не? Двете антирасистки организации, които се нахвърлиха с ярост срещу България, базирани в Лондон

Вчера УЕФА наложи тежко наказание на България за расисткия скандал по време на евроквалификацията с Англия, която се игра на стадион “Васил Левски” през октомври.



Европейската централа ни санкционира за два мача пред празни трибуни, вторият от които е условен и ще влезе в сила при подобно провинение през следващите 2 години. Освен това България отнесе глоба в размер на 85 000 евро.



В Англия пък определиха наказанието за твърде леко, а островитяните получиха подкрепа от няколко антирасистки организации.



Най-активни в нападките срещу България бяха две - Kick it Out и FARE. Пиара Поуар, шеф на партньорската организация на УЕФА за мониторинг на дискриминацията (FARE), изрази недоволство, че България не е била извадена от европейските квалификации. Горе-долу в същия тон се изказаха и хора от Kick it Out.



Дали действията им в борбата срещу расизма са искрени или не, можем само да гадаем. Факт е обаче, че и двете организации са базирани в… Лондон.



Също така е факт, че нито една от споменатите организации не каза и дума по повод расисткия скандал, разиграл се на евроквалификацията Англия - България месец по-рано на “Уембли”. Припомняме, че тогава фенове на домакините бяха заснети как скандират срещу българските играчи и публика “ш***ни цигани”. Един от тях бе привикан в полицията, след което освободен, но местните медии и расистки организации предпочетоха да не го дискутират.