Вархолм и Ласицкене: От Изгряващи звезди до суперзвезди

Ласицкене, позната преди с моминското си име Кучина, беше избрана за Изгряваща звезда през 2014 г., а Вархолм заслужи това признание три години по-късно. Любопитен факт е, че когато са избрани за №1 при по-младите, и двамата са на по 21 години.



През 2017 г. норвежецът си осигури този трофей, след като спечели световната титла на 400 метра с препятствия при мъжете, а пет седмици по-рано триумфира като европейски шампион за младежи под 23 години в същата дисциплина.



Тази година Вархолм три пъти коригира европейския рекорд на 400 м/пр, като с 46.92 секунди стана вторият най-бърз мъж в историята. Преди него е единствено рекордьорът на планетата Кевин Йънг с 46.78 секунди.

И Вархолм, и Ласицкене имат сериозни успехи още при юношите и девойките. През 2013 г. норвежецът спечели осмобоя на Световното първенство за юноши през 2015 г., взе сребро на 400 метра гладко бягане и спечели десетобоя на Европейското първенство за юноши под 20 години в Ескилстуна. На следващата година Вархолм избра да се състезава на 400 метра с препятствия.



Ласицкене беше избрана за Изгряваща звезда на Европа за 2014 г. , след като през зимата спечели първата си световна титла при жените в зала в Сопот, а през лятото се класира втора на Европейското първенство в Цюрих.



"Преди пет години не съм си мислела какво ще се случи днес. Просто бях щастлива, по това време аз бях Изгряващата звезда. Горда съм със себе си, с треньора си и с всичката работа, която свършихме", каза Ласицкене след тазгодишната си награда за №1 в Европа при жените.



Рускинята има забележителна кариера още като девойка. През 2010 година тя спечели младежката олимпийска титла в Сингапур. През 2011 г. е европйска шампионка за девойки под 20 години с изравнен рекорд на шампионатите от 1.95 метра, а година по-късно е бронзова медалистка на Световното първенство за юноши и девойки в Барселона.

Тази година Ласицкене стана европейска шампионка в зала в Глазгоу, а през лятото стана първата жена в историята с три поредни световни титли на открито. Тя успя да изравни личния си рекорд от 2.06 метра, а освен това спечели 22 от 24-те си състезания през годината.



Вархолм и Ласицкене не са единствените атлети, които са печелили наградите на Европейската атлетика и при подрастващите, и при мъже и жени. През 2007 г. британската седмобойка Джесика Енис-Хил е отличена за Изгряваща звезда, а през 2012 г. тя печели признанието и за Атлетка на Европа. Другият с подобен дубъл е френският спринтьор Кристоф Льометр, който през 2009 г. е Изгряваща звезда, а 12 месеца по-късно печели признанието и за Атлет на Европа.



