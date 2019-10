Тенис Григор Димитров "по навик" подчини Гофен и записа поредни победи за първи път от US Open 30 октомври 2019 | 17:03 - Обновена 3



@GrigorDimitrov records his eighth win in nine matches against David Goffin. #RolexParisMasters pic.twitter.com/wZOjGHh8Bv — ATP Tour (@atptour) October 30, 2019

Димитров за първи път от US Open насам постигна две поредни победи в един турнир, а ако изключим страхотния му поход в Ню Йорк, то той за последно бе побеждавал двама съперника на “Мастърс”-а в Монте Карло. Срещу Гофен обаче Григор изигра един от най-силните си мачове през 2019 година и напълно заслужено се добра до чиста победа.

Grigor Dimitrov books 1st Masters 1000 round of 16 since Monte-Carlo beating David Goffin 7-5 6-3 #ParisMasters pic.twitter.com/elT89jQ6Zx — We Are Tennis (@WeAreTennis) October 30, 2019



Димитров води с 10:1 победи на белгийския си противник, чийто единствен успех е на четвъртфиналите в Ротердам през 2017 година. Именно с двубои с Гофен са свързани някои от най-паметните походи на Григор в световния тур. Гришо го срази на четвъртфиналите в Australian Open преди две години, после го надви на финала в София, както и в битката за титлата на Финалите на АТР.

Avec les salutations de @GrigorDimitrov !



Le Bulgare l’emporte face à la tête de série numéro 12 @David__Goffin 7-5 6-3

Ce sera @ThiemDomi au prochain tour #RolexParisMasters pic.twitter.com/RZalBFFYe9 — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 30, 2019

За последно пък двамата се изправиха един срещу друг на полуфиналите в Ротердам 2018, когато при резултат 6:3, 0:1 за българина се случи неприятен инцидент - топката отскочи от филето и удари силно Гофен в окото, възпалявайки го за няколко седмици. Това е и последният турнир, който Димитров стигна до финал, но за съжаление поради вирус не можа да бъде конкурентен на Роджър Федерер в мача за купата.

¡A octavos de final con Grigor Dimitrov! Buena victoria 7-5 y 6-3 del búlgaro ante David Goffin, que quedó sin chances de jugar las #ATPFinals. Siguiente rival en el M1000 de #París: Dominic Thiem. #TENISxESPN @GrigorDimitrov pic.twitter.com/uxpv9oY7pt — ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 30, 2019

Гришо вече защити 90-те си точки от миналата година в Париж, когато отпадна на осминафиналите от Марин Чилич, а засега ще се изкачи с две позиции до 25-ата в световната ранглиста. Сблъсъкът с Тийм може да се определи като “скрит мачбол за полуфиналите”, защото фаворитът Даниил Медведев отпадна изненадващо от Жереми Шарди и няма да очаква победителя от българо-австрийския сблъсък на четвъртфиналите.

An impressive win for @GrigorDimitrov



The Bulgarian d. Goffin 7-5 6-3 for his 20th win of 2019.



He will play Thiem in the #RolexParisMasters 3R. pic.twitter.com/Di4PeTmwME — Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2019 ПЪРВИ СЕТ Григор направи два добри първи сервиса, преди да се стигне до двойна грешка и ново изпълнение на втори начален удар. Българинът атакува с форхенд по обратния диагонал, но Гофен контрира с прекрасен бекхенд-слайс, матирайки противника - 40-40. Гришо повтори упражнението с форхенди по диагоналите и след четвъртия такъв белгиецът не можа да прехвърли мрежата, след което невърнат първи сервис по правата в полето за предимство приключи гейма - 1:0. Гофен впечатли със серия от форхенди на свой ред от основната линия, а първият му начален удар създаваше проблеми дори към предната страна на ракетата на посрещащия. Както водеше с 40-0 обаче, Димитров показа завидна техника от бекхенд и спечели две поредни разигравания, благодарение на него, при които белгиецът не издържа. В крайна сметка при следващата продължителна размяна от основната линия Григор сбърка подсечен бекхенд по правата и Гофен се измъкна - 1:1. ‍(@TennisTV ) pic.twitter.com/vQbA2wv8mZ — doublefault28 (@doublefault28) October 30, 2019 Втората двойна грешка постави Димитров под напрежение при 0-30, а съперникът му отново се справи блестящо с бекхенд-слайса по правата, контрирайки с мощен форхенд по диагонала. Това провокира грешка от предната страна на ракетата на българина, след което нова грешка от бекхенд доведе до пробив на нула - 1:2. Гофен затрудняваше Григор с първия си сервис и с държенето на топката ниско, с което засега бекхендът на българина изпитваше проблеми. Пробивът бе затруднен на нула, като от задната страна на ракетата си Димитров натрупа доста грешки, откъдето идваше и разликата в резултата. С невърнат втори сервис и ас по диагонала в полето за предимство Гришо поведе с 30-0, а после направи отлична къса топка след серия от слайсове от бекхенд. Нов отличен начален удар прекрати поредицата от геймове за белгиеца - 2:3. Not the easiest draw to start his final push towards London. @David__Goffin vs Grigor Dimitrov now on court 1. #RolexParisMasters pic.twitter.com/QtUMXDRmeY — Dewulf Filip (@GraveyardFilip) October 30, 2019 Гофен сбърка бекхенд от средата на корта, а Григор го матира край мрежата с великолепен бекхенд по диагонала, за да поведе с 0-30. Последва идентична атака на белгиеца, но Димитров този път заложи на коварен бекхенд по правата, след който инстинктивно съперникът пробва къса топка. Българинът я стигна и завърши за три поредни брейк-бола. Форхенд по обратния диагонал, пратен в аут, възстанови паритета в резултата и пробивите - 3:3. @GrigorDimitrov good luck today, G! pic.twitter.com/uRnEKbuK5P — Daniel Djenev (@dido404) October 30, 2019 Григор изпадна в неудобно положение при 0-30, но моментално се измъкна с два поредни хубави сервиса по правите. Гофен обаче продължаваше да залага изключително на рязка смяна на посоките с форхенди по обратната права и нов успешен такъв му заслужши шанс за рибрейк. Димитров обаче го парира с такъв удар на свой ред, подкрепен с излизане на мрежата, което елиминира брейк-пойнта. Два последователни хубави начални удара по диагоналите позволиха на Гришо да дръпне с 4:3. Гофен убедително изравни резултата с прецизни и невърнати сервиси. Безметежен бе и следващият сервис-гейм на Димитров, който не допусна точка и заби още един ас по диагонала в полето за предимство. Гофен бе принуден да сбърка форхенд за 0-15, но следващото дълго разиграване бе спечелено от него с любимия му форхенд по обратния диагонал от средата на корта, когато Димитров по-скоро опитваше да го провокира да сгреши, а не да атакува. Белгиецът пласира идеално на линията форхенд по диагонала в следващия момент за 30-15, а Димитров прати в аут бекхенд-слайс по правата. Гришо матира по красив начин с два поредни бекхенда Гофен и завърши с воле на мрежата за 40-30, но нова грешка от задната му страна на ракетата все пак доведе до 5:5. Великолепни първи начални удари на българина му осигуриха ново убедително спечелване на гейм за 6:5. Мощни атаки от форхенд на Гофен не можаха да разбият защитита на Гришо и се стигна до грешка за 0-15, а изумителен бекхенд по правата се превърна в уинър за 0-30. Пореден хубав ретур, два отлични бекхенда и нова грешка от предната страна на Гофен осигуриха троен сетбол за нашия тенисист. Размяна на бекхенди отново бе спечелена от българина и той проби в най-подходящия момент за 7:5! Dimitrov (@TennisTV ) pic.twitter.com/4bclirlJbD — doublefault28 (@doublefault28) October 30, 2019 ВТОРИ СЕТ Нова порция разнообразни сервиси на Григор му осигуриха сравнително безметежно взимане на първия гейм, а после той с прекрасни бекхенд-слайсове и атака към мрежата дръпна с 0-30. След форхенд по обратния диагонал в аут на белгиеца се стигна до троен шанс за пробив, но Гофен ги отрази с три добри първи начални удара. Последва обаче неочаквана грешка край мрежата на 12-ия поставен, която отново изведе нашия тенисист до брейк-бол. Невърнат сервис по диагонала в полето за равенство неутрализира и него, а после Гофен се справи с още един - пети. Два добри начални удара на белгиеца след почти 10 минути игра все пак го избавиха от неприятностите - 1:1. Когато първият сервис на Григор не влезеше, Гофен успяваше с хубави бекхенди да вземе превес в разиграванията и да се задържи в следващия гейм при 30-30. Две класически комбинации начален удар-форхенд обаче осигуриха ново убедително взето подаване на Димитров за 2:1. That is just magnificent, @GrigorDimitrov



That is just magnificent, @GrigorDimitrov



: @TennisTV | @RolexPMasters pic.twitter.com/ZxwniL2KwK — ATP Tour (@atptour) October 30, 2019 Поредна размяна на бекхенди бе спечелена от българина в момент, в който съперникът опитваше да смени посоката. Продължително надлъгване с подсечени удари от задната страна на ракетата обаче в следващия момент завърши успешно за Гофен, защото той първи се реши да поеме инициативата и не просто да чака грешка. Димитров го надхитри в следващото разиграване със смяна на траекторията на топката с бекхенди и поведе с 15-30, но след това от основната линия форхендите на белгиеца свършиха работа в негова полза, независимо от добрата защита на Гришо. Сервис-мрежа на Гофен го изведе до 40-30, а неуспешен бекхенд-ретур на българина приключи гейма - 2:2. Безпощаден форхенд по правата, плюс два поредни аса (по диагонала и по правата) дадоха комфортен аванс от 40-0 на Григор в следващия гейм, а кратка размяна на форхенди бе прекратена с грешка от белгиеца за 3:2. Хубав ретур от бекхенд с топспин на Димитров провокира грешка на съперника за 15-15, а после Гришо блесна с прекрасен уинър от форхенд по правата. Двойна грешка на белгиеца дойде в подходящ момент за 15-40, като от втория шанс пробивът стана факт след бекхенд в аут на Гофен - 4:2. Белгиецът бе изнервен, но отпусна ръката си с безупречен форхенд по диагонала секунди по-късно, за да се добере до 15-15, само че отново бе надигран с подсечени бекхенди по диагонала от Гришо. Нов отличен минаващ бекхенд на българина неутрализира атаката към мрежата на съперника му и се стигна до уинър от форхенд за 40-15, а после сбъркан форхенд на Гофен увеличи резултата на 5:2. Белгиецът бързо и безпроблемно намали на 5:3, а следващият гейм започна неуспешно с бекхенд-слайс в аут на Димитров за 0-15. Григор заслужи аплодисменти на публиката с драйв-воле от форхенд и смач от бекхенд за 15-15, а два поредни страхотни форхенда на българина му осигуриха два мачбола. Още първият бе реализиран след грешка от задната страна на ракетата на Гофен - 7:5, 6:3 за час и 26 минути игра!

