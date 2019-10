Федерер ще почива преди Australian Open догодина

Роджър Федерер ще пропусне турнира на ATP Cup в Австралия през 2020 година. Организаторите потвърдиха, че швейцарският тенисист се е отказал да играе заради "семейни причини".

.@rogerfederer has announced that he will not play #ATPCup due to family reasons and therefore Switzerland has been withdrawn as a country that qualified at the first entry deadline.



An additional six countries will now qualify at the second entry deadline. pic.twitter.com/eU88fsHYFj