Дженсън Бътън се отказва от Super GT сериите

Дженсън Бътън слага край на кариерата си в японските Super GT серии след последния кръг в автомобилния шампионат за сезон 2019 на "Мотеги". Британецът стана част от конкурентния шампионат в началото на 2018-а и спечели титлата със своя съотборник Наоки Ямамото.

Ahead of this weekend’s season finale in Motegi I wanted to take this chance to announce that it will in fact be my last race in Super GT. When I decided to move away from Formula 1 I wanted to find… https://t.co/LQkNklBfkM