Треньорът на българските бойци пред Sportal.bg: Те са готови да се мерят с най-подготвените в света

Завършека на проекта е на лице! Горд съм че постигнахме заедно с моята половинка @albena2109 Второ 2, Трето 3 и Шесто 6 място. Средно класиране Топ 5 на Световно ниво. Ако реша да продължа вече ще е задължително с треньор. Опитах без треньор но не достигна малко. Доволен съм от това което постигнах, но не правете моята грешка. Треньорът е много важен фактор при всеки един спортист. #bymilenko #teambymilenko #fitnes #motivation #fitnessmotivation #bulgarian #sofia #bulgaria #results #fitboy #manfitness #natural #bodybuilding #physique #manphysique #fitfam #inba #elite

